Топ-кит ETH, який заробив 100 млн$ на FART, прогнозує, що ця мем-монета може злетіти

Впливовий інвестор Ethereum , який прославився тим, що заробив 100 мільйонів доларів на мем-монеті FART, тепер звертає увагу на новий токен вартістю всього 0,003333 долара . Цей інвестор прогнозує, що ця маловідома мем-монета може злетіти на 9000%. Сміливий прогноз викликав цікавість до того, що робить цю монету такою особливою і чи дійсно вона може стати наступним великим хітом.

Недооцінена мем-монета $XYZ готується до лістингу на великій біржі

XYZVerse ($XYZ) — це мем-монета, яка потрапила в заголовки новин завдяки амбітному прогнозу зростання з 0,0001 до 0,1 долара під час попереднього продажу.

Наразі вона пройшла половину шляху, зібравши понад 13 мільйонів доларів, а ціна токена $XYZ зараз становить 0,003333 долара.

На наступному, 13-му етапі попереднього продажу, вартість токена $XYZ зросте до 0,005 долара, що означає, що ранні інвестори мають шанс отримати більшу знижку.

Після попереднього продажу $XYZ буде розміщений на основних централізованих і децентралізованих біржах. Команда ще не розкрила подробиці, але опублікувала тизер великого запуску.

Створений для бійців, побудований для чемпіонів

XYZVerse будує спільноту для тих, хто прагне великих прибутків у криптовалюті — невпинних, амбітних, тих, хто прагне домінувати. Це монета для справжніх бійців — менталітет, який резонує як зі спортсменами, так і з уболівальниками. $XYZ — це токен для шукачів гострих відчуттів, які переслідують наступну велику мем-монету.

Центральним персонажем історії XYZVerse є XYZepe — боєць на арені мем-монет, який бореться за підйом у рейтингах і вихід на вершину CoinMarketCap. Чи стане він наступним DOGE або SHIB? Час покаже.

Спільнота на першому місці

У XYZVerse все вирішує спільнота. Активні учасники отримують значні винагороди, а команда виділила 10% від загального обсягу токенів — близько 10 мільярдів $XYZ — на айрдропи, що робить їх одними з найбільших в історії.

Завдяки надійній токеноміці, стратегічному лістингу на CEX і DEX, а також регулярному спалюванню токенів, $XYZ створений для перемоги. Кожен крок розрахований на те, щоб прискорити динаміку, стимулювати зростання ціни та об'єднати лояльну спільноту, яка розуміє, що це може бути початком чогось легендарного.

Ейрдропи, винагороди та багато іншого — приєднуйтесь до XYZVerse, щоб отримати всі переваги

Наступний стрибок Ethereum: PoS, шардінг і ринковий потенціал

Ethereum пройшов довгий шлях з моменту свого запуску в 2015 році. Створений Віталіком Бутеріним у 2013 році, це блокчейн, що дозволяє створювати смарт-контракти та децентралізовані додатки. Він забезпечує роботу величезної екосистеми, включаючи децентралізовані фінанси та рішення Layer 2, такі як Arbitrum і Polygon, що прискорюють транзакції. У 2022 році Ethereum зробив великий крок до Proof-of-Stake з Merge, що зробило його більш енергоефективним. Ether (ETH) є серцем мережі, використовується для транзакцій і винагородження тих, хто ставить свої монети.

У перспективі Ethereum планує впровадити шардінг для підвищення швидкості та зниження витрат. Це свідчить про його прагнення до вдосконалення та збереження лідерства. Прогнози цін вказують, що ETH може досягти 6580,53 доларів наступного року. До 2025 року навіть у найнижчій точці він може коштувати близько 2700,31 долара. Порівняно з іншими монетами, Ethereum виділяється завдяки потужній технології та постійним оновленням. На сучасному ринку, де тенденції змінюються, ETH виглядає перспективним. Його орієнтація на ефективність та децентралізацію робить його привабливим варіантом для багатьох.

FARTCOIN: перетворює транзакції блокчейну на веселі моменти

Зустрічайте FARTCOIN, мем-монету, яка додає до світу криптовалют здорову дозу гумору. Створена на блокчейні Solana, FARTCOIN пропонує користувачам заробляти токени, ділячись мемами, жартами та коротким контентом на тему пукання. Кожна транзакція має свою родзинку: цифровий звуковий ефект пукання, який називається «Gas Fee» (плата за газ). Ця грайлива функція перетворює звичайні перекази токенів на веселі моменти, відзначаючи інтернет-гумор у децентралізованій екосистемі. В основі FARTCOIN лежить «Terminal of Truth» — механізм на базі штучного інтелекту, який стимулює креативність і підтримує зацікавленість спільноти.

На ринку, де мем-монети часто привертають увагу, FARTCOIN виділяється унікальним поєднанням гумору та технологій. Поєднуючи контент, створений користувачами, зі штучним інтелектом, він перетворює вірусні жарти на соціальний рух на блокчейні. У той час як інші монети зосереджуються виключно на фінансовій корисності, FARTCOIN об'єднує людей спільним сміхом. Оскільки криптоспільнота продовжує цінувати інновації та залучення, такі проєкти, як FARTCOIN, пропонують свіжий погляд. Незалежно від того, чи стане він головним гравцем, чи залишиться легким експериментом, він відображає еволюційний характер цифрових валют на сучасному ринку.

Висновок

ETH і FART різко злетіли в цьому бичачому тренді, але $XYZ, мем-монета, присвячена всім видам спорту, прагне до масштабного зростання, об'єднуючи спортивних фанатів і мем-культуру.

Більше інформації про XYZVerse (XYZ) ви можете знайти тут:

https://xyzverse.io

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