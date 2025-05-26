Moody's підтвердило рейтинги Китаю на рівні «A1» з «негативним» прогнозом

Міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service підтвердило довгострокові рейтинги Китаю в іноземній та національній валюті на рівні «A1» із «негативним» прогнозом.

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Як йдеться в повідомленні агентства, «негативний» прогноз рейтингів обумовлений ризиком того, що напруженість у відносинах Китаю з його великими торговими партнерами негативно вплине на кредитний профіль країни в довгостроковій перспективі.

Зокрема, зміни у глобальних торгових потоках та ослаблення світової торгівлі можуть перешкодити КНР домогтися переходу до моделі економічного зростання, заснованого на підвищенні продуктивності, а також стримати збільшення держборгу, зазначають експерти Moody's.

«Рейтинги Китаю на рівні „A1“ враховують великий розмір економіки країни, її динамічність та перспективи розвитку інновацій», — йдеться у прес-релізі.

Аналітики агентства очікують, що потенціал зростання економіки КНР до 2030 року скоротиться до 3,5−4%.

За підсумками 2024 року економіка КНР збільшилася на 5%, таке ж зростання передбачено планом соціально-економічного розвитку на 2025 рік.