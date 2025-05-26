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26 травня 2025, 17:04

Китай посилив вимоги щодо використання юаня у торгівлі

Народний банк Китаю вимагає від найбільших банків країни збільшити частку юаня при обслуговуванні транскордонної торгівлі на тлі ескалації торгових воєн із США. Про це пише агентство Bloomberg.

Народний банк Китаю вимагає від найбільших банків країни збільшити частку юаня при обслуговуванні транскордонної торгівлі на тлі ескалації торгових воєн із США.
Фото: depositphotos

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Деталі

Банк підвищив мінімальну частку торгових операцій у юанях до 40% із колишніх 25% у рамках коригування макропруденційного нагляду, повідомляють джерела видання.

Хоча ця вимога не є обов'язковою, банки, які не виконують встановлені показники, отримують нижчі оцінки при регулятивних перевірках, що негативно впливає на їх можливості для розширення бізнесу.

Народний банк Китаю поки не прокоментував цю інформацію, зазначило агентство.

Різке збільшення вимог наголошує на бажанні Пекіна прискорити використання юаня у світовій торгівлі і може суттєво вплинути на попит на китайську валюту в умовах, коли масштабні тарифи Трампа викликають побоювання щодо міжнародної привабливості доларових активів.

Обсяг імпорту та експорту товарів Китаю у 2024 році становив 43,8 трлн юанів ($6,1 трлн). Частка транскордонних платежів у юанях у товарній торгівлі досягла 30%, заявив у січні керуючий банком Пан Гуншен.

Китай активно просуває транскордонне використання юаня через різні ініціативи за останні місяці. Минулого місяця влада пообіцяла подальше вдосконалення транскордонних фінансових послуг у Шанхаї, включаючи підвищення ефективності розрахунків та оптимізацію послуг хеджування валютних ризиків.

Банки також можуть пропонувати пільгові тарифи експортерам та імпортерам для стимулювання використання китайської валюти.

Минулого тижня стало відомо, що частка юаня у міжнародних розрахунках у квітні знизилася на 0,63 процентних пункти, склавши 3,5%. Це спричинило падіння юаня на п'яте місце серед світових валют, за даними SWIFT.

Загальна вартість платежів у юанях зменшилась на 14,14% порівняно з березнем. При цьому долар зберіг позицію лідера з часткою 49,68%, а євро посів друге місце з 22,24%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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