Трамп обвалив російські акції на 100 мільярдів рублів

Погрози президента США Дональда Трампа посилити санкції проти росії через удари по Україні спричинили обвал російського ринку акцій, який втратив близько 100 мільярдів рублів капіталізації за кілька годин. Трамп назвав володимира путіна «божевільним». Про це пише Moscow Times.

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Падіння індексу Мосбіржі

Індекс Мосбіржі знизився на 2%, досягнувши 2713 пунктів — найнижчого рівня з початку квітня. Загалом за кілька годин торгів капіталізація ринку скоротилася приблизно на 100 мільярдів рублів.

Лідери падіння

Найбільше втратили акції «Газпрому» — 3,5%. Папери Сбербанку подешевшали на 1,5%, ВТБ — на 2,4% на тлі новин про можливе відключення 20 російських банків від SWIFT Євросоюзом. Акції «Роснефті» знизилися на 1,4%, «Совкомфлоту» — на 2,6%, «Северсталі» — на 2%, «Аерофлоту» і «Магніту» — на 2,2%.