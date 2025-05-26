Швейцарський бренд Franck Muller випустив обмежену серію годинників з інтеграцією Solana. У колекції представлено 1111 екземплярів із QR-кодами, які прив’язані до персональних гаманців користувачів у мережі Solana. Про це пише Incrypted.

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Ціна одного екземпляра складає 20 000 швейцарських франків, що еквівалентно приблизно $24 300.

«Годинникова індустрія дедалі активніше інтегрується в Web3, і нова колекція, натхненна Solana, є черговим кроком у цьому напрямку. Унікальний дизайн може зацікавити учасників екосистеми Solana, однак запуск годинника відбувається в непростий час — користувачі криптовалюти дедалі частіше стають жертвами фізичних нападів», — зазначили у CoinDesk.

Журналісти згадали випадок, коли у Франції напали на доньку та онука генерального директора криптоплатформи Paymium П'єра Нуаза — їх намагалися викрасти серед білого дня, а відео інциденту з’явилося в соцмережах.

Також нещодавно у Нью-Йорку заарештували криптоінвестора Джона Вельца — його підозрюють у викраденні та тривалому утриманні чоловіка в елітному таунхаусі на Мангеттені.