«Податок на Google»: надходження до бюджету становлять близько 7 мільярдів гривень

З початку 2025 року надходження від «податку на Google» склали близько 7 мільярдів гривень, що майже на 30% більше, ніж торік. Про це написав голова парламентського комітету з питань фінансів Данило Гетманцев .

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Зростання надходжень

Обсяг оподатковуваних послуг зріс на 29,5% у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року. Водночас кількість платників зросла до 136 компаній.

За січень-травень 2025 року надходження до державного бюджету становлять близько 7 мільярдів гривень — це приблизно 76,1 мільйона євро або 85,2 мільйона доларів США.

Це на 1,8 мільярда гривень більше, ніж за той самий період минулого року.

Хто найбільший платник

Серед найбільших платників податку — міжнародні IT-гіганти Google, Apple, Meta, Valve, Sony, Netflix, Spotify, Adobe, Etsy, Epic Games, Upwork та Wargaming Group.

Також свої податкові зобов’язання виконали платформи Bolt і Uklon, сплативши сукупно 4,4 мільйона євро. Сервіс OnlyFans також подав звітність і переказав до бюджету 0,8 мільйона доларів.