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26 травня 2025, 13:34

ЄІБ надасть гарантії до 400 млн євро для бізнесу, що йде в Україну

Європейський інвестиційний банк уклав першу угоду з європейськими експортно-кредитними агенціями щодо надання фінансових гарантій для компаній, як ведуть бізнес з Україною. Запит на такі гарантії вже зараз сягнув 400 млн євро. Про це сказала президентка ЄІБ Надія Кальвіно, повідомляє Укрінформ.

Європейський інвестиційний банк уклав першу угоду з європейськими експортно-кредитними агенціями щодо надання фінансових гарантій для компаній, як ведуть бізнес з Україною.

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«Хочу нагадати, що ми підписали першу угоду із експортними кредитними установами по усьому ЄС. Тож європейські компанії можуть звертатися до своїх національних експортно-кредитних агенцій, щоб отримати доступ до європейських гарантій, коли вони мають справу з Україною. Ці послуги з надання експортних гарантій, які ми започаткували з бюджетом у 300 млн євро, вже перевищили очікування. ЄІБ вже отримав запит від національних експортно-кредитних агенцій на суму близько 400 млн євро», — зазначила керівниця ЄІБ.

Вона зауважила, що ЄІБ підтримує європейські пріоритети та доставляє гроші туди, де вони необхідні. Зокрема, ЄІБ залишається одним з найбільш важливих фінансових партнерів для України.

«Ми мобілізували 3 млрд євро фінансової підтримки для України і зараз досягли великої швидкості у реалізації фінансових проєктів в Україні. Це означає, що ми наразі представляємо нові такі проєкти кожні два тижні — при цьому ми говоримо про транспорт, енергетику, інфраструктуру, лікарні, школи, дитячі садки, університети, інфраструктуру з водопостачання, локальний транспорт та муніципальні послуги по всій країні. Ми також говоримо про підтримку приватного сектору», — сказала Кальвіно.

Вона наголосила, що у цих зусиллях ЄІБ дуже тісно співпрацює з владою України як на національному, так і на муніципальному рівнях.

«Ми будемо відігравати важливу роль і надалі, тому що ЄІБ не лише потужно підтримує Україну зараз, ми також є найбільш досвідченим партнером, коли йдеться про її входження до Європейського Союзу. Ми вкладаємо інвестиції та надаємо технічну підтримку різним країнам у процесі їх входження до ЄС і будемо відігравати дуже важливу роль у цьому також з Україною, коли вона возз'єднається з європейською родиною», — підкреслила президентка ЄІБ.

Джерело: Мінфін
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