Гала-вечеря для холдерів мемкоїна TRUMP розчарувала гостей

Гала-вечеря для найбільших власників токена TRUMP обернулася невдачею: гості скаржилися на погану їжу та беззмістовну промову Дональда Трампа, який за 25 хвилин видав набір незв’язних фраз про криптовалюту і поїхав на гольфкарі. Про це пише Wired.

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Реакція гостей

Один з учасників вечері зазначив: «За $300 000 Трамп міг би хоча б пожати руку». Інший гість назвав їжу «найгіршою в його житті», а промову Трампа — «повною нісенітницею», адже той лише говорив, що криптовалюта, можливо, «особлива».

Поведінка топ-холдерів

Вечір, який організатори влаштували для просування токена, ймовірно, також не виправдав їх сподівань.

Ще до заходу 17 із 25 найбільших власників токена TRUMP продали свої активи. Лише 8 з гостей залишили тримати актив.

Нагадаємо, що мемкоїн TRUMP знецінився на 90% від свого піка у близько $70 доларів. Актив різко впав, а чимало інвесторів втратило багато грошей. Вечеря з президентом, за задумом організаторів, повинна була підняти актив з дна.

Критика заходу