Приплив коштів в американські ETF з початку року становив рекордні $437 млрд

Міжнародні інвестори вклали до американських біржових фондів (ETF) $437 млрд з початку року, незважаючи на підвищену волатильність на фінансових ринках, що є рекордним показником для цього періоду, за даними аналітичної компанії VettaFi. Про це пише The Wall Street Journal.

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Купівля активів

«Інвестори розглядають падіння котирувань як можливість для купівлі активів», — зазначив голова відділу досліджень у VettaFi Тодд Розенблют.

Як вважає WSJ, частково такий різкий приплив активів викликаний тим, що інвестори виводять кошти з фондів з активним управлінням і переносять їх до ETF, які пропонують нижчі комісійні та певні податкові пільги.

Основна частка грошового потоку припала на два основні види ETF — фонди акцій та фонди облігацій.

Безумовним лідером за обсягом залучених коштів став фонд Vanguard Group, прив'язаний до індексу S&P 500. Цей фонд із вкрай низькою комісією залучив з початку року $65 млрд і став найбільшим у світі за обсягом активів. Минулого року він залучив рекордні $116 млрд, цього року за збереження поточних темпів цей рекорд може бути перевищений вже до жовтня.

«У період особливої волатильності на початку квітня співвідношення покупок до продажів становило 5 до 1, — зазначив головний інвестиційний директор Vanguard Грег Девіс. — Інвестори накопичили величезні запаси коштів, і вони знають, що коли активи продають, потрібно пускати гроші в справу».

Раніше у травні глава інвесткомпанії BlackRock Ларрі Фінк оцінив загальний обсяг коштів під управлінням фондів грошового ринку в $11 трлн. Частина цих коштів також може у результаті опинитися у фондах акцій та облігацій.