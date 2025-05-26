NovaPay розширила мережу POS-терміналів до 7,5 тисячі у відділеннях Нової пошти

Компанія NovaPay встановила понад 7,5 тисячі власних POS-терміналів у відділеннях Нової пошти, забезпечуючи 75% платежів картками через свої пристрої. Про це повідомляє пресслужба компанії.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Початок і досягнення

З жовтня 2023 року NovaPay почав створювати власну мережу терміналів. За півтора року їхня кількість перевищила 7,5 тисячі, і вони працюють по всій Україні. «Інвестуючи у власну мережу терміналів, ми прагнули не лише замінити зовнішні рішення, а й повністю переосмислити клієнтський досвід. Тому розрахунки стали швидшими: замість 22 секунд — 15, кількість технічних збоїв зменшилась, а наша залежність від сторонніх провайдерів — мінімізувалась», — зазначив директор з інновацій NovaPay Олексій Рубан.

Переваги для клієнтів

Завдяки власним терміналам час оплати скоротився з 22 до 15 секунд, зменшилася кількість збоїв, а NovaPay стала менш залежною від зовнішніх провайдерів. Зараз їхній парк терміналів — один із найбільших в Україні.

Плани на майбутнє

До кінця 2025 року NovaPay планує збільшити кількість терміналів до 10 тисяч і запропонувати свої платіжні рішення іншим компаніям та партнерам на відкритому ринку.