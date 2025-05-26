Ціна на нафту пішла вгору після продовження переговорів між Трампом і ЄС

Ціни на нафту зросли після рішення президента США Дональда Трампа продовжити торгівельні переговори з Євросоюзом, що знизило побоювання щодо впливу американських тарифів на світову економіку та попит на паливо. Про це пише Reuters.

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Динаміка цін

На 26 травня ф’ючерси на нафту Brent подорожчали на 26 центів (0,4%), досягнувши $65,04 за барель, а WTI зросла на 24 центи (0,39%) до $61,77 за барель. У п’ятницю зростання цін склало 0,5%, зокрема через обмежений прогрес у переговорах США та Ірану щодо ядерної програми, що зменшило ризики повернення іранської нафти на ринок.

Вплив торгівельних переговорів

Трамп оголосив, що переговори з ЄС продовжені до 9 липня. «Сьогодні вранці спостерігається гарне зростання ф’ючерсів на сиру нафту та акції США після того, як президент США Трамп продовжив термін», — зазначив аналітик IG Тоні Сікамор. За його словами, торгівельні новини, тарифи та фіскальні проблеми будуть ключовими факторами для ринку цього тижня.

Додаткові фактори

Дані Baker Hughes показали скорочення кількості нафтових бурових установок у США на 8 одиниць до 465 — найнижчого рівня з листопада 2021 року через низькі ціни. Проте зростання цін обмежують очікування, що ОПЕК+ може наростити видобуток на 411 тисяч барелів на добу в липні на наступній зустрічі.