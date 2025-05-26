Авто з Китаю: які нові та вживані моделі купували частіше у квітні

Частка китайських машин в українському автопарку зростає — переважно у сегменті продажів нових, а також і в імпорті уживаних моделей та внутрішніх перепродажах. Про це йдеться в даних Інституту досліджень авторинку.

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Ринок вживаних легковиків

У квітні 2025 року частка легковиків, вироблених у Китаї, в структурі внутрішніх перепродажів склала 1,4%. Найпопулярнішою моделлю в цьому сегменті став Volkswagen ID.4 Crozz — електрокросовер китайського виробництва.

Попри знайомий бренд, ця версія має ряд відомих проблем: збої мультимедійної системи, нестабільна робота кондиціонера, зарядний порт формату GB/T, а також обмежений функціонал інтерфейсу без втручання — для появи мови, карт і навігації часто потрібна заміна блоку. І все ж, саме ця модель лідирує в сегменті — очевидно, через впізнаваний логотип, сучасний вигляд і відносно доступну ціну. За місяць перепродано 88 таких авто.

На другому місці — Geely CK із 54 шт., а замикає трійку лідерів Chery QQ (45 одиниць).

Середній вік автомобілів у цьому сегменті — 9 років.

Легковики вироблені у Китаї, вживані, квітень 2025 р.

Ще одна частина ринку легковиків з пробігом, котрі мають табличку «Made in China» — перші реєстрації вживаних авто, імпортованих з-за кордону, де виробником виступав саме Китай.

Тут частка ще нижча — 1%, проте моделі вже зовсім іншого ґатунку.

Лідирує Zeekr 001 (34 одиниці), що є представником нового покоління китайських електромобілів преміумкласу.

На другому місці — MG ZS (18 авто), третє займає Zeekr 7X з 17 зареєстрованими одиницями.

Середній вік у цьому сегменті — 3 роки, що свідчить про перевагу сучасних технологій та імпорт молодих електроавто.

Ринок нових легковиків

На ринку нових легкових автомобілів китайського походження ситуація виглядає значно активніше.

У квітні 2025 року їхня частка склала 14% від усіх перших реєстрацій — це вже кожен сьомий новий автомобіль, зареєстрований в Україні.

Легковики вироблені у Китаї, нові, квітень 2025 р.

Абсолютним лідером стала модель BYD Song Plus із результатом 174 реєстрації. Це кросовер з гібридною або повністю електричною силовою установкою, який демонструє хороше співвідношення ціни, оснащення та сучасного дизайну.

На другому місці — Zeekr 001 (62 шт.), який упевнено закріплюється як представник нового «елітного Китаю».

Третє місце зайняв Audi Q4 — зібраний у КНР для глобальних ринків, включаючи Європу — 56 реєстрацій.

Така динаміка підтверджує: у сегменті нових авто китайське виробництво вже давно перестало бути виключно «про китайські бренди».

Автомобілі китайського виробництва залишаються помітною, але не визначальною частиною українського авторинку.

Їхня частка наразі скромна на вторинному ринку, натомість серед нових автомобілів китайська збірка досить часто фігурує в документах першої реєстрації.