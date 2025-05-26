Курс валют на 26 травня: долар та євро в банках подешевшали на 10 копійок

У понеділок на готівковому ринку курс долара у покупці знизився на 10 копійок, а у продажу зріс на 1 копійку. Євро у покупці подешевшало на 10 копійок, а у продажу не змінилося.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках у покупці та у продажу не змінився. Євро у покупці додало 13 копійок, а у продажу 21 копійку.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,10−41,75 грн. Євро купують за 46,60 грн, а продають за 47,30 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,40−41,45, євро — 47,14−47,40 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,52−41,55 грн/$. Торги євро проходять на рівні 47,38−47,40 грн/євро.

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