Нова ера KAM: Валерія Медвецька про те, як фінансова стратегія стала ключем до успіху в ритейлі

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
26 травня 2025, 19:45

Нова ера KAM: Валерія Медвецька про те, як фінансова стратегія стала ключем до успіху в ритейлі

Повномасштабна війна, інфляція та економічна турбулентність докорінно змінили правила гри на ринку побутової техніки в Україні. За даними GfK, у 2022 році загальний обсяг продажів великої побутової техніки в натуральному вираженні скоротився майже на 60%. Особливо різко постраждали сегменти холодильників (-63%), пральних машин (-59%) та посудомийних машин (-65%), а середній дефіцит ключових моделей сягав 45%.

Частка noname-брендів і паралельного імпорту зросла у 2,5 раза, а лідери ринку були змушені переглядати портфель SKU та структуру каналів збуту.

Рітейлери та виробники терміново змінювали підходи до фінансового планування, управління запасами та маркетингових стратегій — і саме в цей час на перший план вийшли менеджери, здатні працювати не лише з обсягами, а й із фінансовою ефективністю.

Особливо це відчули менеджери з ключових клієнтів (KAM), для яких тепер важливо не просто нарощувати продажі, а й детально аналізувати фінансову ефективність кожного рішення. Валерія Медвецька, досвідчений Key Account Manager компанії Whirlpool Ukraine, поділилася своїм досвідом трансформації підходів у роботі з великими клієнтами — досвідом, який сьогодні змінює стандарти галузі.

Від «обсягу заради обсягу» — до фінансової відповідальності

Ще кілька років тому результативність KAM часто оцінювали лише за обсягом поставок або загальною виручкою. «Зараз у центрі уваги — прибутковість кожної дії: від формування ціни до аналізу ефективності промоакцій», — розповідає Медвецька.

Це змусило компанії, і насамперед KAM-команди, шукати нові інструменти управління. Валерія стала однією з перших у галузі, хто запровадив фінансову аналітику на всіх етапах роботи з клієнтом.
«Ми ухвалюємо рішення щодо трейд-маркетингових інвестицій лише після детального фінансового прогнозу — це дисциплінує всю команду й дозволяє уникати затратних помилок», — зазначає вона.

Кожна акція — під контролем фінансів

Раніше промоакції часто погоджувалися автоматично, за звичкою. «Тепер жодна ініціатива не стартує, якщо ми не прорахували її фінансовий ефект», — каже Валерія.
Такий підхід виявився надзвичайно важливим у кризові часи.

Асортимент під прицілом: менше — краще

Змінився й підхід до формування асортименту. Якщо раніше головною метою було «захопити полицю», то сьогодні — забезпечити рентабельність і швидку обертання товару.

«Ми прибрали маломаржинальні позиції, оптимізували SKU та погоджуємо акційні пропозиції тільки після перевірки їхньої економіки», — ділиться деталями Медвецька.

Командна робота та регулярна аналітика

Особливого значення набуває командна співпраця з фінансовим і логістичним підрозділами.
«Щотижня разом з колегами ми аналізуємо прибутковість по категоріях, прогнозуємо залишки й синхронізуємо промо-календар з бюджетом», — пояснює Валерія.
Завдяки такій комплексній роботі одному з ключових клієнтів вдалося збільшити продажі більш ніж на 20% навіть у надскладних ринкових умовах.

Інновації в промо: робота не «як усі»

Медвецька активно впроваджує нестандартні механіки, так звані спеціальні промо для окремих сегментів і партнерів.
«Саме так ми змогли забезпечити зростання у категоріях з високою середньою ціною, зменшити тиск на маржу й підвищити загальну прибутковість», — наголошує вона.

Системний аналіз — замість інтуїції

У сучасному ритейлі важливо не лише продавати, а й щодня аналізувати показники.
«Ми відстежуємо не тільки обсяги, а й термін зберігання товару на складі, ефективність кожної позиції, структуру замовлень по мережах. Це дозволяє вчасно змінювати акценти — як у комунікації, так і в самих лінійках продукції», — пояснює Медвецька.

Висновки: сучасний KAM — це аналітик, стратег і лідер змін

Валерія переконана: трансформація підходів до KAM, яку прискорила криза, стане запорукою сталого розвитку галузі.
«Сьогодні KAM — це не просто продавець. Це стратег, фінансист, аналітик, який разом з командою шукає оптимальні рішення для бізнесу», — підсумовує вона.

Досвід Валерії Медвецької доводить: навіть у період великих потрясінь можна не просто втримати позиції, а й задати новий стандарт для всього ринку.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами