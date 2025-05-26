Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 000 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 981 850 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
26 травня 2025, 8:15
Втрати ворога за 25 травня: 1 000 російських окупантів, 53 ракети та 264 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 981850 (+1000) осіб,
- танків — 10858 (+4) од,
- бойових броньованих машин — 22641 (+8) од,
- артилерійських систем — 28320 (+51) од,
- РСЗВ — 1397 (+1) од,
- засоби ППО — 1171 (+2) од,
- літаків — 372 (+0) од,
- гелікоптерів — 336 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 37631 (+264),
- крилаті ракети — 3256 (+53),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 49843 (+92) од,
- спеціальна техніка — 3902 (+0)
Джерело: Мінфін
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