Ferrari Міхаеля Шумахера продали на аукціоні за понад $18 млн

Гоночний автомобіль Ferrari Міхаеля Шумахера, на якому він виступав у чемпіонаті світу «Формули-1» у 2001 році, продали на аукціоні RM Sotheby's за $18,17 млн, пише The New York Times.

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Деталі

На цьому боліді Шумахер виграв Гран-прі Монако та Гран-прі Угорщини у 2001 році та завоював титул чемпіона світу.

Машина стала найдорожчим із проданих на аукціоні автомобілів «Формули-1», яким керував легендарний німецький гонщик.

Шумахер — семиразовий чемпіон світу «Формули-1» та один із найкращих гонщиків цього чемпіонату в історії.

У 2013 році, вже після завершення кар'єри, Шумахер отримав тяжку черепно-мозкову травму під час катання на лижах. Сім'я колишнього гонщика ретельно оберігає його приватне життя, не розголошуючи деталей про його стан.