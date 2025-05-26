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26 травня 2025, 8:52

З початку року українці заплатили понад 4 мільярди гривень податку на нерухомість

Власники нерухомості у січні — квітні 2025 року сплатили 4,32 млрд грн податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Про це повідомляє Державна податкова служба.

Власники нерухомості у січні - квітні 2025 року сплатили 4,32 млрд грн податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
Фото: depositphotos

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Сплата податку

Зазначається, що за чотири місяці 2025 року власники нерухомості сплатили податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 17,8 % більше, ніж за аналогічний період минулого року. У січні — квітні 2024 року було сплачено 3,67 млрд грн.

Міста-лідери

Лідерами за сплатою податку стали:

  • Київ — 911,6 млн грн
  • Київська область — 434,5 млн грн
  • Дніпропетровська область — 428 млн грн
  • Львівська область — 408,6 млн грн.

У відомстві зауважили, що податок на нерухомість сплачують фізичні особи — власники квартир площею понад 60 кв. м, будинків площею понад 120 кв. м та інших різних типів житла, в тому числі їхніх часток, — понад 180 кв. метрів.

У 2025 році українці сплачують податок за 2024 рік.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
0
hazik
hazik
26 травня 2025, 8:56
#
Підскажіть, це мае прийти лист від податкової для оплати податку ?
+
0
Три літри
Три літри
26 травня 2025, 9:00
#
В теорії так.

Але надійніше зайти в кабінет платника податків
https://cabinet.tax.gov.ua/ => вхід => id.gov.ua чи Дія.підпис
і подивитись чи не нарахований там податок в Стан розрахунків з бюджетом, має бути «ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ» якщо є нарахування.
+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
26 травня 2025, 11:39
#
А може все ж таки «податок на нерухомiсть», а не «земельний»
+
0
Три літри
Три літри
26 травня 2025, 11:47
#
О, блін, дійсно помилився.

Але думаю його скоріш за все теж розраховує податкова і шукати треба в кабінеті.
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