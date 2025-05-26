Власники нерухомості у січні — квітні 2025 року сплатили 4,32 млрд грн податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Про це повідомляє Державна податкова служба.
26 травня 2025, 8:52
З початку року українці заплатили понад 4 мільярди гривень податку на нерухомість
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Сплата податку
Зазначається, що за чотири місяці 2025 року власники нерухомості сплатили податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 17,8 % більше, ніж за аналогічний період минулого року. У січні — квітні 2024 року було сплачено 3,67 млрд грн.
Міста-лідери
Лідерами за сплатою податку стали:
- Київ — 911,6 млн грн
- Київська область — 434,5 млн грн
- Дніпропетровська область — 428 млн грн
- Львівська область — 408,6 млн грн.
У відомстві зауважили, що податок на нерухомість сплачують фізичні особи — власники квартир площею понад 60 кв. м, будинків площею понад 120 кв. м та інших різних типів житла, в тому числі їхніх часток, — понад 180 кв. метрів.
У 2025 році українці сплачують податок за 2024 рік.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4
Але надійніше зайти в кабінет платника податків
https://cabinet.tax.gov.ua/ => вхід => id.gov.ua чи Дія.підпис
і подивитись чи не нарахований там податок в Стан розрахунків з бюджетом, має бути «ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ» якщо є нарахування.
Але думаю його скоріш за все теж розраховує податкова і шукати треба в кабінеті.