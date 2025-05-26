З початку року українці заплатили понад 4 мільярди гривень податку на нерухомість

Власники нерухомості у січні — квітні 2025 року сплатили 4,32 млрд грн податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Про це повідомляє Державна податкова служба .

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Сплата податку

Зазначається, що за чотири місяці 2025 року власники нерухомості сплатили податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 17,8 % більше, ніж за аналогічний період минулого року. У січні — квітні 2024 року було сплачено 3,67 млрд грн.

Міста-лідери

Лідерами за сплатою податку стали:

Київ — 911,6 млн грн

Київська область — 434,5 млн грн

Дніпропетровська область — 428 млн грн

Львівська область — 408,6 млн грн.

У відомстві зауважили, що податок на нерухомість сплачують фізичні особи — власники квартир площею понад 60 кв. м, будинків площею понад 120 кв. м та інших різних типів житла, в тому числі їхніх часток, — понад 180 кв. метрів.

У 2025 році українці сплачують податок за 2024 рік.