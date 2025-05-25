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25 травня 2025, 16:20

Київ посів 26 місце серед 100 міст у рейтингу прозорості

Київ посів 26 місце серед 100 міст у Рейтингу прозорості 2024. Столиця отримала 51,5 бала зі 100 можливих та опинилася між Славутою (35 тис. мешканців) та Рівним (250 тис. мешканців). Про це повідомляє Тransparentcities.

Київ посів 26 місце серед 100 міст у Рейтингу прозорості 2024.

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Що відомо

У дослідженні 2024 року аналітики оцінювали місто за 70 індикаторами, серед яких 22 були вимогами закону, 17 — поєднували у собі вимоги закону та найкращі практики управління, а 31 — перевіряли застосування найкращих практик.

Найліпше Київ впорався з критеріями, які поєднували вимоги закону і найкращі практики управління (рівень реалізації — 67,3%), а найгірше — з тими, що спирались на вимоги закону (рівень реалізації — 38,6%).

Серед 70 індикаторів 34 були новими, решта — перейшли з 2023-го. За новими критеріями Київ продемонстрував трохи кращий результат, ніж за тими, що залишились з попереднього року.

Під час оцінювання аналітики проаналізували 7 важливих напрямів роботи міської ради: відкритість, бюджет і закупівлі, комунальне майно, взаємодія з громадськістю, кадрова політика та доброчесність, послуги громадянам, реагування на виклики війни.

Найуспішніше столиця впоралася зі сферою бюджету та закупівель, продемонструвавши значно вищий результат, аніж середній по країні (67,6% проти 39,6%), а найбільш невдало — зі сферою послуг громадянам (16,7% проти 23,4%).

Рівень виконання сфери відкритості був приблизно таким самим як загальноукраїнський.

Київ випереджає всі міста за кількістю електронних сервісів на основі відкритих даних. Мапа укриттів, мапа вбиралень, дашборд «Паркувальний простір», окрема карта парковок, дашборд «Петиції», дашборд зі статистикою петицій — створення цих продуктів потребує певних фінансових ресурсів, але їх функціонування забезпечує прозорість і зручність там, де самостійний аналіз відкритих даних займав би дуже багато часу.

Окремо варто відзначити мобільний застосунок «Київ Цифровий», який надає доступ до муніципальних послуг, петицій, опитувань і життєво важливої інформації, зокрема щодо укриттів та руху транспорту, — це приклад ефективної комунікації з мешканцями в умовах воєнного часу.

Абсолютно провальним виявилося виконання критеріїв, які пов’язані з оприлюдненням машиночитних наборів відкритих даних, передбачених постановою КМУ № 835.

Невтішна у Києві ситуація з наданням послуг громадянам — у 2024 році кияни могли користуватися місцевою системою електронного запису дітей до дитячих садочків. Онлайн-запис до першого класу через Портал послуг запрацював лише у квітні 2025 року. Також у столиці немає системи електронної реєстрації заяв про взяття на квартирний облік.

Аналітики програми звернули увагу ще на деякі аспекти, які зменшують прозорість київської влади.

КМДА не завжди враховує потреби громадян у зручному доступі до інформації і публікує розпорядження міського голови винятково у pdf-документах, що представлені як фото- чи сканкопії. Текстові фрагменти у таких документах не можна скопіювати або знайти через пошук. Водночас рішення Київради публікуються у двох варіантах — у вигляді сканкопії та у формі відкритих даних, і кожен за потреби може легко опрацьовувати текстовий контент.

Ще однією проблемою є відсутність узгодженої системи нумерації питань у порядках денних та протоколах сесій Київради.

Нагадаємо

Програма «Прозорі міста» презентувала результати Рейтингу прозорості-2024. Прозорими визнано 5 міст — Чернівці, Вінницю, Луцьк, Львів і Мукачево.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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