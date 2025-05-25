Кабмін затвердив новий порядок відпуску та продажу матеріальних цінностей

Уряд затвердив постанову «Про затвердження Порядку відпуску матеріальних цінностей державних резервів». Вона впроваджує нові механізми відпуску та продажу матеріальних цінностей, що зберігаються у державних резервах. Як держава у разі потреби може використовувати свої резерви.

Новий порядок

Як відпускаються запаси

Матеріальні цінності можуть або безкоштовно відпускатися тим, хто їх потребує (наприклад, для стратегічних потреб, гуманітарної допомоги тощо), або продаватися через відкриті електронні аукціони в системі «Прозорро.Продажі».

Коли і кому можна відпускати

Визначено, хто може отримати ці запаси і в яких випадках, а також умови продажу, визначення переможців аукціону — усе має чітку процедуру.

Які документи більше не діють

Постанова визнає такими, що втратили чинність, старі правила, які вже не відповідають сучасному законодавству. Зокрема, визнано такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1078 «Про затвердження Порядку реалізації матеріальних цінностей державного резерву».

Що це дасть

«Цей порядок — важливий крок, який врегульовує питання використання державою своїх резервів. Він робить процес прозорим і зрозумілим для суспільства», — зазначив заступник Міністра економіки Віталій Кіндратів.

Цей порядок дозволить ефективно та в установленому законодавством порядку використовувати державні запаси з урахуванням потреб суспільства, що, своєю чергою, забезпечить безпеку та стабільність.