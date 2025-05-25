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25 травня 2025, 13:08

5% податок на грошові перекази зі США: хто найбільше постраждає

Запропонований 5% податок на грошові перекази, які відправляються зі США особами, які не є громадянами США, найсильніше вдарить по економіках країн Центральної Америки, причому Гондурас, Гватемала та Сальвадор зіштовхнуться із найбільш серйозними наслідками. Про це пише Investing.com.

Запропонований 5% податок на грошові перекази, які відправляються зі США особами, які не є громадянами США, найсильніше вдарить по економіках країн Центральної Америки, причому Гондурас, Гватемала та Сальвадор зіштовхнуться із найбільш серйозними наслідками.
Фото: depositphotos

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Що відомо

Аналітики Capital Economics оцінюють, що зниження потоків грошових переказів може становити 1% ВВП у кожній із цих країн.

Пропозиція під назвою «Один, великий, прекрасний законопроєкт» була опублікована минулого тижня Комітетом з бюджету та податків Палати представників.

Вона передбачає 5% податок на вихідні грошові перекази, які здійснюються не громадянами США.

Грошові перекази відіграють непропорційно велику роль економіках кількох країн Центральної Америки.

У Гондурасі, Гватемалі та Сальвадорі, згідно з офіційними даними, вони становлять приблизно 20% ВВП.

Зниження доларової вартості цих надходжень на 5% скоротить обсяг виробництва приблизно на 1%, чинячи тиск на доходи домогосподарств і споживчі витрати, водночас погіршуючи сальдо поточного рахунку.

Режими обмінного курсу в регіоні посилюють ризики для Сальвадору, який повністю доларизований, а інші країни покладаються на прив'язку до долара або обмінні курси.

Ці системи обмежують здатність валют коригуватися у відповідь на падіння іноземного доходу, що означає, що економічний тягар важче лягатиме на внутрішній попит.

Більші ринки, що розвиваються, такі як Мексика і Філіппіни, також отримують значні грошові перекази зі США, що становлять близько 3,5% і 3% ВВП відповідно.

Однак обидві країни мають плаваючі обмінні курси, які дозволяють їх валютам знецінюватися, пом'якшуючи удар за рахунок підвищення місцевої вартості доларів, що відправляються додому, і поліпшення конкурентоспроможності торгівлі.

Індія є другим за величиною одержувачем грошових переказів із США у доларовому еквіваленті після Мексики.

Але приплив коштів зі США становить менше 1% ВВП Індії, що робить її економіку набагато менш схильною до впливу податку.

Як відправники переказів відреагують на запропонований податок, залишається незрозумілим.

Capital Economics також зазначає, що постачальники послуг грошових переказів можуть скоротити витрати на підтримку конкурентоспроможності.

Світовий банк оцінив середню вартість відправки грошових переказів із США у 6% станом на третій квартал минулого року.

Ця маржа пропонує обмежені можливості для поглинання додаткових витрат без впливу на суми, що відправляються.

Хоча більшість країн можуть пережити зміни, податок становитиме більш високий ризик для малих центральноамериканських країн із негнучкими обмінними курсами та високою залежністю від грошових переказів із США.

Capital Economics попереджає, що для цих країн втрата доходу у твердій валюті може бути особливо важкою для управління.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
Три літри
Три літри
25 травня 2025, 14:28
#
Геніально.
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
25 травня 2025, 15:30
#
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