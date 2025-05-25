Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 020 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 980 850 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
25 травня 2025, 8:30
Втрати ворога за 24 травня: 1 020 російських окупантів, 6 ракет та 190 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 980850 (+1020) осіб,
- танків — 10854 (+2) од,
- бойових броньованих машин — 22633 (+11) од,
- артилерійських систем — 28269 (+68) од,
- РСЗВ — 1396 (+1) од,
- засоби ППО — 1169 (+0) од,
- літаків — 372 (+0) од,
- гелікоптерів — 336 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 37367 (+190),
- крилаті ракети — 3203 (+6),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 49751 (+112) од,
- спеціальна техніка — 3902 (+7)
Джерело: Мінфін
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