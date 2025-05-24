Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 130 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 979 830 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
24 травня 2025, 8:30
Втрати ворога за 23 травня: 1 130 російських окупантів, 11 танків та 232 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 979830 (+1130) осіб,
- танків — 10852 (+11) од,
- бойових броньованих машин — 22622 (+47) од,
- артилерійських систем — 28201 (+36) од,
- РСЗВ — 1395 (+5) од,
- засоби ППО — 1169 (+2) од,
- літаків — 372 (+0) од,
- гелікоптерів — 336 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 37177 (+232),
- крилаті ракети — 3197 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 49639 (+232) од,
- спеціальна техніка — 3895 (+0)
Джерело: Мінфін
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