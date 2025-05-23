Спеціалісти з кібербезпеки Державної податкової служби спільно з Урядовою командою реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA виявили факти розповсюдження фейкових електронних листів нібито від імені органів ДПС.
Обережно шахраї: Українців попередили про фейкову розсилку від імені податківців
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Листи надходять з темою «Запит документів ГУ ДПС України: *НАЗВА ОРГАНІЗАЦІЇ*» та вкладенням у вигляді PDF-файлу.
Вони містять у собі посилання на сервіс, де розміщено JS-скрипт «
Експерти рекомендують не відкривати вкладення у підозрілих повідомленнях.
У Податковій нагадали, що всі офіційні адреси електронної пошти ДПС обов’язково мають містити доменне ім'я «tax.gov.ua» після символу «@».
«Наголошуємо: існує реальна небезпека зараження персональних комп'ютерів вірусами, що розповсюджуються електронною поштою», — йдеться у повідомленні.
Фішингові листи містять посилання або прикріплений файл з архівом, в якому знаходиться програмне забезпечення для отримання віддаленого доступу до комп’ютерів користувачів. Завданням зловмисників є введення в оману користувача для відкриття ним вкладення.
Користуючись електронною поштою:
- дотримуйтесь особистої кібергігієни;
- будьте обережними та уважними при відкритті вкладень, навіть якщо вони надійшли від відомих адресатів;
- не відкривайте отримані вкладення без попереднього підтвердження факту надсилання такого листа його відправником.
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Офіційний запит у додатку.
З Повагою,
Інспектор ГУ ДПС України
Пенчук Ірина Михайлівна
04053, м. Київ, Львівська пл., 8
(044) 272−08−41