Обережно шахраї: Українців попередили про фейкову розсилку від імені податківців

Спеціалісти з кібербезпеки Державної податкової служби спільно з Урядовою командою реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA виявили факти розповсюдження фейкових електронних листів нібито від імені органів ДПС.

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Листи надходять з темою «Запит документів ГУ ДПС України: *НАЗВА ОРГАНІЗАЦІЇ*» та вкладенням у вигляді PDF-файлу.

Вони містять у собі посилання на сервіс, де розміщено JS-скрипт « Запит Г У ДПС України СЕД 22.05.2025- 0048811.pdf.js». Перехід на нього призводить до завантаження та запуску програмного забезпечення для віддаленого управління компʼютерами користувачів.

Експерти рекомендують не відкривати вкладення у підозрілих повідомленнях.

У Податковій нагадали, що всі офіційні адреси електронної пошти ДПС обов’язково мають містити доменне ім'я «tax.gov.ua» після символу «@».

«Наголошуємо: існує реальна небезпека зараження персональних комп'ютерів вірусами, що розповсюджуються електронною поштою», — йдеться у повідомленні.

Фішингові листи містять посилання або прикріплений файл з архівом, в якому знаходиться програмне забезпечення для отримання віддаленого доступу до комп’ютерів користувачів. Завданням зловмисників є введення в оману користувача для відкриття ним вкладення.

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