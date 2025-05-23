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23 травня 2025, 10:02

Обережно шахраї: Українців попередили про фейкову розсилку від імені податківців

Спеціалісти з кібербезпеки Державної податкової служби спільно з Урядовою командою реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA виявили факти розповсюдження фейкових електронних листів нібито від імені органів ДПС.

Спеціалісти з кібербезпеки Державної податкової служби спільно з Урядовою командою реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA виявили факти розповсюдження фейкових електронних листів нібито від імені органів ДПС.►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниЛисти надходять з темою «Запит документів ГУ ДПС України: *НАЗВА ОРГАНІЗАЦІЇ*» та вкладенням у вигляді PDF-файлу.
Фото: freepik.com

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Листи надходять з темою «Запит документів ГУ ДПС України: *НАЗВА ОРГАНІЗАЦІЇ*» та вкладенням у вигляді PDF-файлу.

Вони містять у собі посилання на сервіс, де розміщено JS-скрипт «Запит Г У ДПС України СЕД 22.05.2025- 0048811.pdf.js». Перехід на нього призводить до завантаження та запуску програмного забезпечення для віддаленого управління компʼютерами користувачів.

Експерти рекомендують не відкривати вкладення у підозрілих повідомленнях.

У Податковій нагадали, що всі офіційні адреси електронної пошти ДПС обов’язково мають містити доменне ім'я «tax.gov.ua» після символу «@».

«Наголошуємо: існує реальна небезпека зараження персональних комп'ютерів вірусами, що розповсюджуються електронною поштою», — йдеться у повідомленні.

Фішингові листи містять посилання або прикріплений файл з архівом, в якому знаходиться програмне забезпечення для отримання віддаленого доступу до комп’ютерів користувачів. Завданням зловмисників є введення в оману користувача для відкриття ним вкладення.

Користуючись електронною поштою:

  • дотримуйтесь особистої кібергігієни;
  • будьте обережними та уважними при відкритті вкладень, навіть якщо вони надійшли від відомих адресатів;
  • не відкривайте отримані вкладення без попереднього підтвердження факту надсилання такого листа його відправником.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Qwerty1999
Qwerty1999
23 травня 2025, 11:08
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Головним управлінням ДПС України, проводиться фінансова перевірка за фактом легалізації грошових коштів стосовно: ТОВ «ХХХ» , просимо Вас надати всю фінансову документацію, зазначену в офіційному запиті щодо низки договорів, у строк до 30.05.2025, у разі ненадходження документів у зазначений строк, фінансову діяльність ТОВ «ХХХ» буде призупинено.
Офіційний запит у додатку.

З Повагою,
Інспектор ГУ ДПС України
Пенчук Ірина Михайлівна
04053, м. Київ, Львівська пл., 8
(044) 272−08−41
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