«Україна закликає ЄС долучитися до фінансування ЗСУ»

Україна звернулася до західних партнерів із пропозицією спільного фінансування Збройних Сил та інтеграції української армії в європейську оборонну систему. Про це повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко за результатами поїздки в Канаду, де відбулася зустріч фінансового блоку «Великої сімки» (G7).

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«Ключова тема, яку піднімали з партнерами — шляхи забезпечення фінансових потреб України на 2026 рік. Наразі, ведемо діалог щодо можливості інтеграції українського військового потенціалу в оборонну систему Європи», — заявив Марченко.

За його словами, таке рішення має ряд стратегічних переваг для України, зокрема збереження фінансової стабільності у 2026 році й надалі, а для ЄС — убезпечення від потенційної російської агресії, оскільки українська армія має весь необхідний для цього досвід.

Міністр фінансів України підкреслив, що витрати на забезпечення українських збройних сил для безпеки Європи становитимуть невелику частку ВВП ЄС. Вона може бути розподілена між країнами, які готові доєднатися до ініціативи, і включена до розрахунку оборонних витрат відповідно до зобов'язань цих країн перед НАТО.

«Враховуючи військові ризики, Європа вже шукає шляхи зміцнення оборони, зокрема через збільшення чисельності військового персоналу. Але розбудова подібного потенціалу потребуватиме років і значних ресурсів. Інтеграція українських збройних сил — дієве рішення, що має економічні переваги для країн-партнерів», — додав Марченко.