Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 050 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 978 700 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
23 травня 2025, 8:29
Втрати ворога за 22 травня: 1 050 російських окупантів, 2 танки та 148 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 978700 (+1050) осіб,
- танків — 10841 (+2) од,
- бойових броньованих машин — 22575 (+1) од,
- артилерійських систем — 28165 (+43) од,
- РСЗВ — 1390 (+2) од,
- засоби ППО — 1167 (+0) од,
- літаків — 372 (+0) од,
- гелікоптерів — 336 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 36945 (+148),
- крилаті ракети — 3197 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 49407 (+139) од,
- спеціальна техніка — 3895 (+0).
Джерело: Мінфін
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