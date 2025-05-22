Українці стали вдвічі рідше переобладнувати авто на газ

У квітні 2025 року в Україні було зареєстровано 931 встановлення газобалонного обладнання (ГБО) на легкові автомобілі, що на 7,4% менше, ніж у березні, і майже удвічі менше, ніж рік тому — у квітні 2024 року таких переобладнань було 1 754. Про це повідомляє Інститут досліджень авторинку.

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Попит на ГБО: динаміка просідає

Найвищу активність українських водіїв у переобладнанні своїх автівок на газ спостерігали торік влітку. У червні 2023 року було встановлено рекорд — 2 253 ГБО-системи, дані про які були офіційно внесені у свідоцтва про реєстрацію у сервісних центрах МВС.

З осені показники почали спадати, взимку провалились нижче 1 000 реєстрацій, і досі виглядає так, що цей ринок не подає особливих надій на зростання.

На які авто найчастіше ставили «газ» у квітні

Переобладнанням охоплені як бюджетні моделі, так і авто (часто зі США) середнього цінового сегмента.

Топ-10 моделей, на які найчастіше встановлювали ГБО:

Toyota Camry — 29 шт.

Nissan Rogue — 26 шт.

Jeep Compass — 24 шт.

Skoda Octavia — 22 шт.

Jeep Cherokee — 21 шт.

Volkswagen Passat — 21 шт.

Mitsubishi Outlander — 19 шт.

Toyota RAV4 — 18 шт.

Daewoo Lanos — 17 шт.

Volkswagen Golf — 17 шт.

Вигода

LPG для авто не такий вже й дешевий, як був рік тому, однак усе ще вигідніший за бензин. Станом на кінець квітня середня ціна скрапленого газу на АЗС становить 34,80 грн/л, у той час як на початку року вона досягала 37 грн/л. Для порівняння, торік навесні на стелах АЗС можна було бачити цінники близько 26,50 грн/л.

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