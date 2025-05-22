monobank тепер видає КЕПи

У застосунку monobank тепер можна отримати кваліфікований електронний підпис (КЕП). Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський .

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«Цей допис є офіційним підтвердженням того, що ми тепер видаємо monoКЕПи. Можете робити ключ за хвилину, а підписувати за секунди прямо в застосунку», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо КЕП застосовується для офіційного підтвердження особи в електронному середовищі. Його основне призначення — забезпечення юридичної сили електронних документів.

Основні сфери застосування КЕП: