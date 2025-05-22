У застосунку monobank тепер можна отримати кваліфікований електронний підпис (КЕП). Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.
22 травня 2025, 14:42
monobank тепер видає КЕПи
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«Цей допис є офіційним підтвердженням того, що ми тепер видаємо monoКЕПи. Можете робити ключ за хвилину, а підписувати за секунди прямо в застосунку», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо КЕП застосовується для офіційного підтвердження особи в електронному середовищі. Його основне призначення — забезпечення юридичної сили електронних документів.
Основні сфери застосування КЕП:
- подання звітності до держорганів;
- електронне декларування;
- укладання електронних договорів;
- вхід до державних електронних сервісів;
- участь у публічних закупівлях;
- ведення кадрового електронного документообігу;
- банківські операції та відкриття рахунків онлайн.
Джерело: Мінфін
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