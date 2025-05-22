Telegram вперше вийшов у прибуток, заробивши $540 млн

Telegram за підсумками 2024 року вперше вийшов у прибуток, заробивши $540 млн. Про це повідомляє Financial Times.

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Доходи компанії сягнули $1,4 млрд у 2024 році, порівняно з $343 млн роком раніше. Половина цих доходів — з так званих «партнерств і екосистем», ще $292 млн — з преміум-підписок, а $250 млн — з реклами.

Попередній, 2023 рік компанія завершила зі збитком у $173 млн.

Telegram планує досягти доходів у розмірі $2 млрд у 2025 році, що на 46% більше, ніж у попередньому році. Компанія також прагне досягти $720 млн прибутку в наступному році.

За інформацією джерел Financial Times, компанія надала інформацією про прибуток напередодні запуску випуску облігацій. Йдеться про облігації на суму близько 1,5 млрд дол з метою викупу існуючого боргу.

За умовами, інвестори отримають право викупу акцій зі знижкою 20% у разі виходу Telegram на IPO.