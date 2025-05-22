Курс валют на 22 травня: долар у банках подешевшав, євро — подорожчало

У четвер на готівковому ринку курс долара у покупці знизився на 5 копійок, а у продажу не змінився. Євро подорожчало на 10 копійок у купівлі та на 5 копійок у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках втратив 1 копійку у купівлі та 2 копійки у продажу. Євро у покупці подорожчало на 5 копійок, а у продажу не змінилося.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,15−41,80 грн. Євро купують за 46,62 грн, а продають за 47,32 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,38−41,45, євро — 47,00−47,15 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,44−41,49 грн/$. Торги євро проходять на рівні 46,92−46,97 грн/євро.

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