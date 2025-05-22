Минулої доби українські захисники ліквідували ще 870 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 977 650 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
22 травня 2025, 8:16
Втрати ворога за 21 травня: 870 російських окупантів, 4 танки та 105 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 977 650 (+870) осіб,
- танків — 10839 (+4) од,
- бойових броньованих машин — 22574 (+5) од,
- артилерійських систем — 28122 (+32) од,
- РСЗВ — 1388 (+0) од,
- засоби ППО — 1167 (+0) од,
- літаків — 372 (+0) од,
- гелікоптерів — 336 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 36797 (+105),
- крилаті ракети — 3197 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 49268 (+99) од,
- спеціальна техніка — 3895 (+0)
Джерело: Мінфін
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