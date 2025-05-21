До закриття міжбанку курс долара впав на 5 копійок у купівлі та на 3 копійки у продажу. Євро впало на 5 копійок у купівлі та на 3 копійки у продажу.
21 травня 2025, 17:25
Курс валют на вечір 21 травня: долар та євро подешевшали на міжбанку
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Відкриття 21 травня
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Закриття 21 травня
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Зміни
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41,49/41,52
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41,44/41,49
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5/3
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47,03/47,05
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46,98/47,02
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5/3
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,20−41,80 грн. Євро купують за 46,52 грн, а продають за 47,27 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,39−41,47, євро — 46,95−47,15 грн.
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Джерело: Мінфін
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