500$ можуть перетворитися на 5 млн$ до наступного року — 5 найперспективніших варіантів

Перетворити невелику інвестицію на величезний статок — це приваблива перспектива. Деякі криптовалюти, засновані на мемах, мають потенціал до стрімкого зростання вартості. У цій статті ми розповімо про п'ять цифрових монет, які можуть перетворити 500 доларів на 5 мільйонів доларів до наступного року. Дізнайтеся про можливості, які можуть принести надзвичайні прибутки на ринку криптовалют.

Недооцінена мем-монета $XYZ готується до лістингу на великій біржі

XYZVerse ($XYZ) — це мем-монета, яка потрапила в заголовки новин завдяки амбіційній заяві про зростання з 0,0001 до 0,1 долара під час попереднього продажу.

Наразі вона пройшла половину шляху, зібравши понад 13 мільйонів доларів, а ціна токена $XYZ зараз становить 0,003333 долара.

На наступному, 13-му етапі попереднього продажу, вартість токена $XYZ зросте до 0,005 долара, що означає, що ранні інвестори мають шанс отримати більшу знижку.

Після попереднього продажу $XYZ буде розміщений на основних централізованих і децентралізованих біржах. Команда ще не розкрила подробиці, але опублікувала тизер великого запуску.

Створений для бійців, побудований для чемпіонів

XYZVerse будує спільноту для тих, хто прагне великих прибутків у криптовалюті — невпинних, амбітних, тих, хто прагне домінувати. Це монета для справжніх бійців — менталітет, який резонує як зі спортсменами, так і з фанатами спорту. $XYZ — це токен для шукачів гострих відчуттів, які переслідують наступну велику мем-монету.

Центральним персонажем історії XYZVerse є XYZepe — боєць на арені мем-монет, який бореться за підйом у рейтингах і вихід на вершину CoinMarketCap. Чи стане він наступним DOGE або SHIB? Час покаже.

Спільнота на першому місці

У XYZVerse все вирішує спільнота. Активні учасники отримують значні винагороди, а команда виділила 10% від загального обсягу токенів — близько 10 мільярдів $XYZ — на айрдропи, що робить їх одними з найбільших в історії.

Завдяки надійній токеноміці, стратегічному лістингу на CEX і DEX, а також регулярному спалюванню токенів, $XYZ створений для перемоги. Кожен крок розрахований на те, щоб прискорити динаміку, стимулювати зростання ціни і об'єднати лояльну спільноту, яка розуміє, що це може бути початком чогось легендарного.

Ейрдропи, винагороди та багато іншого — приєднуйтесь до XYZVerse, щоб отримати всі переваги

Shiba Inu (SHIB)

Shiba Inu (SHIB) останнім часом зазнав значних змін ціни. За останній тиждень його ціна впала на 8,38%, коливаючись в межах від 0,00001344 до 0,0000171 долара. Однак за останній місяць SHIB зріс на 16,83%. Незважаючи на це зростання, за шість місяців він все ще знизився на 39,58%.

Наразі SHIB наближається до своїх 10-денних і 100-денних простих ковзних середніх, які знаходяться поблизу 0,0000145 долара. Технічні індикатори, такі як індекс відносної сили (RSI) на рівні 46,79 і стохастик на рівні 39,30, вказують на нейтральну позицію ринку. Рівень MACD є дещо позитивним на рівні 0,00000005426, що вказує на потенційний висхідний імпульс.

У перспективі SHIB стикається з опором на рівні 0,0000192 долара. Пробиття цього рівня може призвести до наступного рівня опору на рівні 0,00002286 долара, що означає потенційне зростання приблизно на 15% і 33% від поточних цін. З іншого боку, рівні підтримки знаходяться на позначці 0,00001188 долара і нижче, на рівні 0,00000822 долара, якщо ціна впаде. Аналітики ринку стежать за цими рівнями, щоб оцінити наступний крок SHIB.

Pepe (PEPE)

Pepe (PEPE) останнім часом зазнав значних коливань цін. За останній місяць його ціна зросла на 75,02%, що свідчить про сильний імпульс. Однак минулого тижня спостерігалося невелике зниження на 3,57%. Якщо дивитися на більш широкий часовий проміжок, то за шість місяців ціна знизилася на 30,01%, що свідчить про значну волатильність.

Наразі PEPE торгується в діапазоні від 0,00001207 до 0,00001551 долара. Найближчий рівень опору знаходиться на рівні 0,00001718 долара, а найближчий рівень підтримки — на рівні 0,00001030 долара. Пробиття опору може призвести до зростання ціни до другого опору на рівні 0,00002062 долара, що буде зростанням приблизно на 33%. З іншого боку, пробиття підтримки може призвести до другого опору на рівні 0,000006858 долара, що буде потенційним зниженням приблизно на 43%.

Технічні індикатори дають неоднозначні сигнали. 10-денна і 100-денна прості ковзні середні близькі, відповідно 0,00001330 і 0,00001297 долара, що вказує на консолідацію. Індекс відносної сили (RSI) становить 48,44, що вказує на нейтральну позицію — не перекупленість і не перепроданість. Стохастичний осцилятор знаходиться на рівні 37,03, що вказує на можливий рух вгору. Тим часом рівень MACD є дещо позитивним — 7,144e-8, що може свідчити про появу бичачого імпульсу.

Bonk (BONK)

Bonk (BONK) останнім часом демонструє неоднозначні результати. За останній тиждень його ціна знизилася на 13,67%. Однак за останній місяць монета подорожчала на 57,75%, що вказує на значне короткострокове зростання. Якщо поглянути на останні шість місяців, ціна впала на 60,29%, що відображає волатильність ринку.

Наразі Bonk торгується в діапазоні від 0,00001726 до 0,00002491 долара. Найближчий рівень опору — 0,00002919 долара, і пробиття цього рівня може підштовхнути ціну до другого опору на рівні 0,00003684 долара. З іншого боку, найближчий рівень підтримки становить 0,00001389 долара, а більш глибока підтримка — 0,000006240 долара, якщо ціна впаде ще нижче. 10-денна і 100-денна прості ковзні середні знаходяться близько, відповідно 0,00001981 і 0,00001963 долара, що вказує на консолідацію.

Технічні індикатори показують індекс відносної сили (RSI) на рівні 49,28, що є нейтральним, і стохастичний показник 38,10, що вказує на потенційний рух вгору. Рівень MACD є позитивним і становить 0,0000001056, що вказує на бичачий імпульс. На основі цих даних існує ймовірність, що ціна Bonk може зрости, щоб протестувати рівні опору, потенційно збільшившись приблизно на 18% і досягнувши першого опору. Однак, якщо ціна не втримається вище поточного рівня підтримки, вона може знизитися, можливо, приблизно на 20% до найближчого рівня підтримки.

Floki Inu (FLOKI)

FLOKI (FLOKI) останнім часом зазнав значних цінових коливань. За останній місяць його ціна зросла на 66,45%, що вказує на сильний бичачий імпульс. Однак за останній тиждень вартість монети знизилася на 13,57%, що відображає короткострокову волатильність. Якщо розглянути більш широкий часовий проміжок, то за останні шість місяців FLOKI знизився на 63,50%.

Поточний діапазон цін FLOKI становить від 0,00008488 до 0,00011959 доларів. 10-денна проста ковзна середня становить 0,00009876 долара, що трохи вище 100-денної середньої 0,00009597 долара, що вказує на потенційний висхідний тренд. Індекс відносної сили (RSI) становить 48,07, що вказує на нейтральний настрій ринку. Стохастичний осцилятор знаходиться на рівні 35,29, а рівень MACD є позитивним, що може вказувати на майбутній рух ціни.

Якщо FLOKI проб'є найближчий рівень опору в 0,0001389 долара, він може зрости приблизно на 38,9% від поточного рівня. Наступною ціллю стане другий рівень опору в 0,0001736 долара, що відповідає потенційному зростанню приблизно на 73,6%. І навпаки, якщо ціна впаде нижче найближчої підтримки на рівні 0,00006952 долара, вона може знизитися приблизно на 30,5%. Другий рівень підтримки знаходиться на рівні 0,00003481 долара, що приблизно на 65,2% нижче поточної ціни. Ці рівні є критично важливими для трейдерів, які стежать за потенційним рухом FLOKI.

Висновок

SHIB, PEPE, BONK і FLOKI мають потенціал, але $XYZ виділяється тим, що об'єднує шанувальників спорту в мем-монеті, яка прагне до зростання.

Більше інформації про XYZVerse (XYZ) ви можете знайти тут:

https://xyzverse.io

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