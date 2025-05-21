Страхові за чотири місяці виплатили понад 1,9 млрд грн за ДТП

За січень-квітень 2025 року страхові компанії вже виплатили потерпілим у ДТП понад 1,9 млрд грн. Порівняно з аналогічним періодом минулого року, суми компенсацій суттєво зросли. Про це повідомляє Моторне (транспортне) страхове бюро України ( МТСБУ ).

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Страхові виплати

Найбільша частка — майже 1,3 мільярда гривень — припадає на відшкодування майнової шкоди.

Середній розмір однієї виплати цього року склав 50 333 грн, що на 25,2% більше, ніж у 2024 році (40 189,9 грн).

Виплати за Європротоколом також зросли: за перші чотири місяці 2025 року страхові компанії компенсували 482,3 млн грн.

Середня сума одного такого відшкодування сягнула 22 638 грн, що на 28,6% перевищує показник минулого року (17 602 грн).

За шкоду, завдану життю та здоров’ю, виплачено 91,9 млн грн. Тут середня сума однієї виплати склала 59 691 грн, що також більше, ніж торік (54 974 грн), хоча зростання скромніше — на 8,6%.