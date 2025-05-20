Банки в першому кварталі 2025 року отримали 40 млрд грн чистого прибутку

Платоспроможні банки в І кварталі 2025 року отримали 40 млрд грн чистого прибутку, 65,7% якого сформували державні банки. Про це йдеться у повідомленні НБУ .

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Доходи банків

Протягом пеершого кварталу цього року кредитування стало ключовим чинником підтримки активів та прибутковості банків за збереження високої операційної ефективності та низьких відрахувань у резерви.

За перший квартал чистий процентний дохід збільшився на 13,7% в річному вимірі, попри незначне звуження процентної маржі до 7,4%, яке відбулося внаслідок зростання вартості зобов’язань передусім у корпоративному сегменті. Збільшенню дохідності активів сприяло зростання дохідності високоліквідних депозитних сертифікатів НБУ, яке супроводжувало цикл підвищення ключової ставки. Натомість дохідність кредитів та ОВДП залишалася майже сталою.

Чистий комісійний дохід зріс на 10,4% у річному вимірі насамперед завдяки збільшенню доходу від обслуговування платіжних операцій. Позитивний результат переоцінки ОВДП — ще одна складова зростання операційного доходу в першому кварталі.

З огляду на скорочення всіх основних складових операційних витрат операційна ефективність банків зросла. Операційно збитковими за квартал були 11 банків з 60.

Отриманий прибуток підтримує капітал банків, даючи змогу не лише надалі виконувати регуляторні вимоги, зокрема за результатами оцінки стійкості, а й нарощувати кредитування економіки. Водночас податкова невизначеність досі стримувала інвестиційні плани банків.

Так, достатність капіталу банків упродовж першого кварталу знижувалася через відображення банками підвищеного податку на прибуток.

Згідно з уточненими даними за 2024 рік банки отримали 91 млрд грн чистого прибутку після нарахування 96 млрд грн податку на прибуток за підвищеною ставкою 50%.

Нагадаємо

За 2023 рік банки отримали 83 млрд грн чистого прибутку після нарахування 77 млрд грн податку на прибуток за підвищеною ставкою 50%.