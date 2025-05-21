CEO Nvidia назвав обмеження США на чипи для Китаю «провалом»

Генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг різко розкритикував політику США щодо експортного контролю чипів для штучного інтелекту, назвавши її «провалом», який прискорив розвиток китайських конкурентів, зокрема Huawei. Про це пише Financial Times.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Вплив на ринок Китаю

На виставці Computex у Тайбеї 21 травня Хуанг зазначив: «Чотири роки тому частка Nvidia на ринку Китаю складала 95%. Сьогодні вона становить лише 50%. Решта — китайські технології. Вони мають багато місцевих технологій, які вони б використовували, якби у них не було Nvidia». Він додав: «Китайські дослідники ШІ використовуватимуть свої власні чипи. Вони використовуватимуть другі за якістю. Місцеві компанії дуже рішучі, і експортний контроль надав їм духу, а державна підтримка прискорила їхній розвиток. Наша конкуренція у Китаї дуже сильна».

Плани Nvidia

Хуанг підтвердив, що Nvidia не випускатиме нових продуктів серії Hopper для китайського ринку. Він також критикував заборону США на продаж чипів, спеціально розроблених для Китаю.

Реакція адміністрації США

Адміністрація Трампа скасовує попереднє регулювання та працює над новим правилом, яке сприятиме розвитку американських технологій, але обмежить доступ до них для країн-конкурентів. Терміни впровадження нових правил залишаються невизначеними, але їхня розробка, за словами представника, займе час.