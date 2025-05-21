Morgan Stanley підвищив рейтинг акцій США та прогнозує S&P 500 на рівні 6500 у 2026 році

Morgan Stanley оновив рейтинг американських акцій до «Перевага» (Overweight), очікуючи зростання індексу S&P 500 до 6500 у другому кварталі 2026 року завдяки стабільним доходам, м’якій монетарній політиці та ослабленню долара . Про це пише investing.com.

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Прогнози для США

Банк очікує стабільне зростання прибутку на акцію (EPS) до 2027 року, підтримуване зниженням долара та процентних ставок. «Ми віддаємо перевагу американським акціям перед неамериканськими, оскільки очікуємо, що перегляд прогнозів щодо прибутку скоро досягне дна, а слабкість долара США стане позитивним каталізатором для прибутків транснаціональних компаній», — зазначили в Morgan Stanley у піврічному огляді глобальної стратегії.

Глобальні перспективи

Morgan Stanley зберігає «Нейтральний» рейтинг для глобальних акцій, але віддає перевагу американським акціям і фіксованому доходу. Для Європи, Японії — «Нейтральний», для ринків, що розвиваються, — «Недовага» (Underweight). У Європі та Азії (крім Індії) банк прогнозує тиск на маржу через сильніші валюти та вплив тарифів.

Економічні очікування

Світовий ВВП сповільниться до 2,5% до кінця 2025 року (з 3,5% у 2024 році), а інфляція знизиться до 2,1% (з 2,3%). США, єврозона та Великобританія зростатимуть на 1% або менше, Китай зазнає різкішого падіння ВВП, а ринки, що розвиваються, сповільняться на 1%. ФРС, ймовірно, залишить ставки без змін до 2025 року, а Європа та Великобританія почнуть їх зниження до кінця року. Банк Японії може призупинити підвищення ставок.

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