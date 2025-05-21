«Податкова викрила ще двох працівників, які продавали конфіденційну інформацію»

Ще два посадовці податкової служби отримали повідомлення про підозру за торгівлю даними з внутрішніх баз ДПС. Їх викрили завдяки активній взаємодії ДПС з правоохоронними органами. Про це повідомив голова Державної податкової служби Руслан Кравченко.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

«Двоє податківців, маючи доступ до закритої бази, систематично передавали конфіденційну інформацію про фізичних та юридичних осіб третьому учаснику цієї схеми. Той, в свою чергу, продавав її на російському хакерському форумі. Там же і підшукували клієнтів для нових замовлень. За інформацію отримували від $100 до $300, оплата — виключно в криптовалюті», — розповів Кравченко.

За його словами, усі причетні вже затримані. Підозрюваним загрожує до шести років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

«Курс на очищення буде лише посилюватися. Кожен, хто захоче порушити закон, повинен чітко розуміти, що покарання невідворотнє. Діятимемо жорстко. Бо йдеться про репутацію ДПС та довіру до нас платників податків», — наголосив Кравченко.