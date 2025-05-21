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21 травня 2025, 14:10

Що чекає на ринок криптовалют у другій половині 2025 року

Перші шість місяців 2025 року показали, що ринок криптовалют остаточно втратив ілюзії «легких грошей». Інвестори все активніше уникають хайпових проєктів і переходять до більш раціональних стратегій. Волатильність залишається високою, проте ринок стає зрілішим — як з поведінкової, так і з інфраструктурної точки зору. У травні біткойн оновив локальні максимуми, пробивши позначку $107,000 на тлі схвалення нових ETF у Європі та Азії, а також надій на новий курс адміністрації Трампа. Водночас у червні не виключено корекційне зниження через зростання прибутковості державних облігацій, геополітичну напруженість і охолодження апетиту інституційних інвесторів. За прогнозом JPMorgan, друга половина року може пройти під знаком консолідації. Банк очікує, що біткойн торгуватиметься в діапазоні $70,000-$85,000, а увага зміститься з хайпу навколо ETF на реальні сценарії застосування криптоактивів — від корпоративних блокчейн-рішень до зростання DeFi-платформ.

Перші шість місяців 2025 року показали, що ринок криптовалют остаточно втратив ілюзії «легких грошей».

Кореляція Ethereum з біткойном ослабла, однак, за оцінками Deutsche Bank, ETH зберігає статус технологічного лідера. Основне зростання очікується не в самому Ethereum, а в його екосистемі L2 — Arbitrum, Optimism, Base. Ці рішення пришвидшують транзакції та знижують комісії, що робить їх ключовою інфраструктурою для DeFi та GameFi. За прогнозом Bloomberg, до кінця 2025 року частка Layer 2 в операціях Ethereum може перевищити 70%.

Серед інфраструктурних блокчейнів Ark Invest виділяє Solana, Avalanche та Toncoin. Особливо активною є Solana — за рік вона збільшила обсяг оброблюваних транзакцій у чотири рази та зміцнила позиції на мобільних платформах.

Попри активізацію фінансових регуляторів, зокрема SEC та ESMA, загальний вектор регуляторного тиску зміщується від заборон до легалізації та структурування. Так, у Японії та Сінгапурі впроваджуються пілотні проєкти щодо використання стейблкоїнів у транскордонних розрахунках, а Банк Англії розглядає запуск цифрового фунта у співпраці з приватним сектором. Згідно з прогнозом Citi, саме проєкти, пов’язані зі стейблкоїнами та CBDC, стануть рушійною силою зростання крипторинку в довгостроковій перспективі. Очікується, що до кінця року обсяг операцій з цифровими валютами центральних банків у тестовому режимі перевищить $1 трлн.

Аналітики XFINE відзначають, що однією з ключових тенденцій стане диверсифікація криптопортфелів трейдерів за межами топ-10 монет. У цьому контексті брокер реалізував стратегічне партнерство з найбільшою біржею Binance, отримавши прямий доступ до її котирувань і ліквідності за моделлю A-Book. Тепер у торговому терміналі MetaTrader 5 цього брокера доступно понад 500 криптосимволів, зокрема найперспективніші токени DeFi, NFT, метавсесвітів, а також безстрокові ф’ючерси (Perpetual Swaps), котирування яких надходять безпосередньо з Binance. Це дає змогу клієнтам XFINE торгувати без конфлікту інтересів і з максимально можливою глибиною ринку.

Підсумовуючи вищезазначене, можна зробити висновок, що в другій половині 2025 року крипторинок розвиватиметься завдяки консолідації провідних монет, зростанню прикладних альткоїнів, поглибленню зв’язків із традиційними фінансами, посиленню попиту на ліквідність і швидкість виконання угод, а також підвищенню прозорості через регулювання та технологічні стандарти. Ринок цифрових активів входить у фазу зрілості, де ставка робиться не на хайп, а на практичну цінність, надійність і глибину ліквідності. Саме ті гравці, які здатні надати трейдерам доступ до широкого спектра інструментів, прозорих умов і швидкої реалізації угод, формуватимуть обличчя крипторинку у другій половині 2025 року.

Аналітичний відділ XFINE

Джерело: Мінфін
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