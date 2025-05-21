Минулої доби українські захисники ліквідували ще 980 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 976 780 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
21 травня 2025, 8:10
Втрати ворога за 20 травня: 980 російських окупантів, 1 танк та 71 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 976780 (+980) осіб,
- танків — 10835 (+1) од,
- бойових броньованих машин — 22569 (+2) од,
- артилерійських систем — 28090 (+23) од,
- РСЗВ — 1388 (+0) од,
- засоби ПП — 1167 (+0) од,
- літаків — 372 (+0) од,
- гелікоптерів — 336 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 36692 (+71),
- крилаті ракети — 3197 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 49169 (+76) од,
- спеціальна техніка — 3895 (+1)
Джерело: Мінфін
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