Найзаможніші депутати 9 скликання. Які доходи задекларували у 2024 році

Декларації народних депутатів 9 скликання за 2024 рік розкрили найзаможнішого парламентаря. Найбільше доходів задекларував Петро Порошенко — саме на нього припадає 98% прибутку фракції «Європейська Солідарність» і 65% від загальної суми доходів усіх народних депутатів. Про це йдеться у дослідженні аналітиків R&D-центру YouControl.

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Найзаможніші депутати

Фракція «Європейська солідарність»

Сукупний дохід депутатів цієї фракції у 2024 році становив 4,7 млрд грн — це близько 66% від загального доходу всіх народних обранців.

Левову частку цього показника — 98% від доходу фракції та 65% від загального доходу парламенту — задекларував Петро Порошенко. Понад 60% його прибутків сформували дивіденди, отримані від ПАТ ЗНКІФ «Прайм Ессетс Кепітал» та швейцарської компанії Sequent Schweiz AG. Значну частину також склали проценти, переважно з іноземних джерел.

З 12 лютого 2025 року Порошенко перебуває під санкціями РНБО й залишається ключовою фігурою корпоративної групи «Укрпромінвест».

Другим за рівнем доходу у фракції «Європейська солідарність» у 2024 році став Олексій Гончаренко. Він задекларував 9,6 млн грн, що трохи менше, ніж у 2023 році. Основна причина зниження доходу — скорочення прибутку від підприємницької діяльності його дружини Ольги: з 8,7 млн грн у 2023 році до 6,6 млн грн у 2024-му.

На третьому місці за доходами в межах фракції — Микола Княжицький. У 2024 році його родина задекларувала 8,9 млн грн, що на майже 1 млн грн менше, ніж у попередньому році. Зниження також пов’язане з меншими доходами від підприємницької діяльності дружини Лариси.

Депутатська група «Партія «За майбутнє»

У 2024 році депутати з групи «Партія «За майбутнє» задекларували загальний дохід у розмірі 785,1 млн грн — на 11% більше, ніж роком раніше.

Найбільші суми отримали:

Степан Івахів (584,8 млн грн);

Іван Чайківський (51 млн грн);

Ігор Палиця (44,6 млн грн).

Степан Івахів, одна з ключових фігур корпоративної групи «Континіум», сформував свій дохід переважно за рахунок дивідендів від швейцарської PETROLEUM TRADING GROUP SA (155,9 млн грн) та АТ ЗНВКІФ «Сантес-ІВ» (93,4 млн грн), а також завдяки погашенню боргових цінних паперів іноземного емітента (194,3 млн грн) та прибутку від продажу цінних паперів і корпоративних прав (106,6 млн грн).

Доходи Івана Чайківського, який разом із дружиною Тетяною представляє корпоративну групу «Агропродсервіс», зросли майже у вісім разів. Основне джерело приросту — дивіденди його дружини від ПАП «Агропродсервіс» у розмірі понад 48 млн грн.

Основну частину доходу Ігоря Палиці у 2024 році — 44,1 млн грн із загальної суми 44,6 млн грн — склали дивіденди від ТОВ «Лук Пойнт», у якому він є співвласником. Для порівняння, у 2023 році цей показник становив лише 5 млн грн.

Фракція «Слуга народу»

У 2024 році сумарний дохід членів фракції «Слуга народу» склав майже 687 млн грн — на 7,7% менше, ніж у 2023-му. Падіння пояснюється зменшенням доходів окремих депутатів та відсутністю декларацій у п’яти членів фракції, зокрема Андрія Одарченка.

Найвищі доходи задекларували:

Андрій Герус — 70,3 млн грн. Його прибутки зменшилися на 10 млн грн через менше погашення ОВДП і зниження доходу дружини від бізнесу. Водночас зросла зарплата обох подружжя.

Олександр Сова — 34,1 млн грн. Основну частину доходу склали дивіденди дружини (68%). Загалом дохід знизився більш ніж на 24 млн грн через скорочення її підприємницьких прибутків.

Олег Тарасов — 22,8 млн грн. Його дохід зріс на 33% завдяки подарункам від батька, підприємця Сергія Тарасова, на понад 21 млн грн.

Позафракційні

У 2024 році загальний дохід 23 позафракційних народних депутатів склав 254,5 млн грн. Частина парламентарів не подала декларації за звітний період: зокрема, відсутні документи Олександра Дубінського та Людмили Буймістер за 2023−2024 роки, а Віктор Бондар не подав декларацію за 2024 рік. Його ім'я фігурує в антикорупційному розслідуванні щодо можливого привласнення коштів під час закупівель для «Укрзалізниці».

Найвищі доходи серед позафракційних, як і торік, задекларували Олесь Довгий (79,3 млн грн), Олена Кондратюк (76,8 млн грн) і Антон Яценко (30,5 млн грн). Лише в Довгого дохід зріс — на 41,3% порівняно з 2023 роком. Натомість у Кондратюк та Яценка він зменшився на 10,4% і 26,5% відповідно.

Депутатська група «Довіра»

У 2024 році депутатська група «Довіра» задекларувала 238,7 млн грн сукупного доходу — на 32% менше, ніж у 2023-му. Основне падіння пов’язане зі зменшенням доходів Бориса Приходька (−82,8 млн грн), Роберта Горвата (−9,4 млн грн) та Сергія Вельможного (−9,2 млн грн). Попри це, Приходько залишився лідером групи з доходом 145,1 млн грн, який скоротився через менші надходження від відчуження цінних паперів і корпоративних прав.

Фракція «Батьківщина»

У 2024 році 24 депутати фракції «Батьківщина» задекларували 111,5 млн грн доходу, що на 75 млн грн менше, ніж у 2023 році. Лідерами залишаються Андрій Пузійчук, Олег Мейдич та Костянтин Бондарєв. Дохід Пузійчука впав у 7 разів через відсутність дарунків часток у компаніях, які були у 2023 році. Дохід Мейдича знизився майже в 4 рази через менші прибутки від підприємницької діяльності його дружини.

Депутатська група «Платформа за життя та мир»

Сукупний дохід 21 депутата групи «Платформа за життя та мир» у 2024 році склав 160 млн грн, що на 24 млн грн більше, ніж у 2023 році. Декларації відсутні у Нестора Шуфрича та Олександра Пономарьова.

Найзаможніші — Юрій Бойко, Віталій Борт і Григорій Суркіс. Дохід Бойка знизився до 45 млн грн через менший грошовий подарунок його сина дружині. Віталій Борт заробив 43 млн грн, зростання на 3 млн за рахунок дивідендів дружини. Григорій Суркіс отримав понад 24 млн грн — на 10 млн більше завдяки процентам від «Акцент-банк».

Депутатська група «Відновлення України»

Станом на 17 квітня 2025 року сукупний дохід 18 членів депутатської групи «Відновлення України» за 2024 рік склав 118,9 млн грн, що на 46,5 млн більше, ніж у 2023 році.

До групи приєднався безпартійний Роман Іванісов із доходом 5,9 млн грн — утричі більшим за попередній рік, переважно за рахунок підприємницької діяльності його дружини.

Лідерами доходів у групі є Вадим Столар (майже 84 млн грн), Валерій Гнатенко (6,5 млн грн) і Роман Іванісов. Зростання доходів Столара пов’язане з дивідендами та продажем нерухомості, Гнатенка — з доходами дружини від бізнесу.

Фракція «Голос»

Сукупний дохід 20 депутатів фракції «Голос» у 2024 році склав 56,2 млн грн — на 6,6 млн грн більше, ніж у 2023 році.

Проте ця фракція залишається з найнижчим загальним доходом серед усіх парламентських фракцій і груп 9 скликання. Лідером за доходами є Ярослав Рущишин із «Групи родини Рущишин» — 13,3 млн грн, що на 3,4 млн грн більше за попередній рік, переважно за рахунок відчуження нерухомого майна та спадщини від батька.

Другою за доходами є Юлія Сірко — 8,1 млн грн, зростання на 19% здебільшого через бізнес-дохід її чоловіка Андрія Сірко-Галущенка.