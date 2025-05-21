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21 травня 2025, 9:00

Інноваційний підхід до публічних закупівель з використанням AI

У світі державних і комерційних закупівель дедалі більше значення має не лише прозорість процесів, а і їх ефективність. Сьогодні тендери — це вже не просто папери й терміни, а стратегія, аналітика та нові цифрові рішення. Технології на базі штучного інтелекту поступово змінюють підхід до роботи в системі Prozorro. І все більше майданчиків використовують ці можливості на практиці.

AI-помічники в закупівлях — не майбутнє, а сьогодення

Наприклад, інструмент «Закупайко» від Zakupivli.Pro — це вже не експеримент, а робоче рішення, яке допомагає знайти інформацію про публічні закупівлі, пояснить процеси роботи з Прозорро, дасть поради та відповість на запитання стосовно законодавства у сфері закупівель.

Такий AI-помічник економить час і знижує ризик помилок, особливо для новачків, які тільки починають брати участь у державних закупівлях онлайн.

Що це дає бізнесу

  • Фахівець з публічних закупівель може витрачати до 40% менше часу на аналіз тендерної документації.

  • Постачальники отримують чітку аналітику ринку.

  • Менеджери закупівель уникають рутинної роботи — частину завдань виконує автоматизація.

Використання AI у сфері закупівель дозволяє:

  • швидко знаходити актуальні закупівлі;

  • оптимізувати ціноутворення;

  • скорочувати витрати на підготовку тендерної пропозиції;

  • мінімізувати ризики дискваліфікації через технічні помилки.

Майданчики для закупівель в системі Prozorro

Майданчик Закупівлі.Про хоч і не єдиний в системі Prozorro, але виділяється тим, що активно розвиває інструменти на базі штучного інтелекту. Це дає конкурентну перевагу тим, хто шукає не лише офіційний майданчик публічних торгів, а справжнього партнера у сфері закупівель.

Ключові переваги:

  • інноваційні інструменти для аналізу даних;

  • постійне оновлення функціоналу;

  • експертна підтримка постачальників і закупівельників;

  • зручний кабінет з інтуїтивним інтерфейсом.

Публічні закупівлі в Україні виходять на новий рівень завдяки інтеграції сучасних технологій. Використання AI в держзакупівлях і комерційних тендерах вже не фантастика, а реальність, яка працює на бізнес.

Джерело: Мінфін
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