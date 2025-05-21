У світі державних і комерційних закупівель дедалі більше значення має не лише прозорість процесів, а і їх ефективність. Сьогодні тендери — це вже не просто папери й терміни, а стратегія, аналітика та нові цифрові рішення. Технології на базі штучного інтелекту поступово змінюють підхід до роботи в системі Prozorro. І все більше майданчиків використовують ці можливості на практиці.
Інноваційний підхід до публічних закупівель з використанням AI
AI-помічники в закупівлях — не майбутнє, а сьогодення
Наприклад, інструмент «Закупайко» від Zakupivli.Pro — це вже не експеримент, а робоче рішення, яке допомагає знайти інформацію про публічні закупівлі, пояснить процеси роботи з Прозорро, дасть поради та відповість на запитання стосовно законодавства у сфері закупівель.
Такий AI-помічник економить час і знижує ризик помилок, особливо для новачків, які тільки починають брати участь у державних закупівлях онлайн.
Що це дає бізнесу
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Фахівець з публічних закупівель може витрачати до 40% менше часу на аналіз тендерної документації.
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Постачальники отримують чітку аналітику ринку.
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Менеджери закупівель уникають рутинної роботи — частину завдань виконує автоматизація.
Використання AI у сфері закупівель дозволяє:
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швидко знаходити актуальні закупівлі;
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оптимізувати ціноутворення;
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скорочувати витрати на підготовку тендерної пропозиції;
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мінімізувати ризики дискваліфікації через технічні помилки.
Майданчики для закупівель в системі Prozorro
Майданчик Закупівлі.Про хоч і не єдиний в системі Prozorro, але виділяється тим, що активно розвиває інструменти на базі штучного інтелекту. Це дає конкурентну перевагу тим, хто шукає не лише офіційний майданчик публічних торгів, а справжнього партнера у сфері закупівель.
Ключові переваги:
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інноваційні інструменти для аналізу даних;
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постійне оновлення функціоналу;
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експертна підтримка постачальників і закупівельників;
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зручний кабінет з інтуїтивним інтерфейсом.
Публічні закупівлі в Україні виходять на новий рівень завдяки інтеграції сучасних технологій. Використання AI в держзакупівлях і комерційних тендерах вже не фантастика, а реальність, яка працює на бізнес.
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