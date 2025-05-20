У Іспанії зник інтернет та телефонний зв’язок

Іспанія зіштовхнулася з ще одним блекаутом, цього разу не працюють телефони та відсутній Інтернет. Про це пише LBC.

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Що відомо

«Всі мобільні мережі в Іспанії зникли, лише через чотири тижні після того, як країна постраждала від загальнонаціональних відключень. Усі провідні провайдери в Іспанії, включаючи Movistar, Orange, Vodafone, Digimobil та O2, страждають від відключення», — говориться у повідомленні.

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«Клієнти не можуть здійснювати дзвінки, отримувати повідомлення чи використовувати мобільні дані внаслідок відключення, яке почалося приблизно о 5 ранку згідно з даними веб-сайту DownDetector», — інформує LBC.

«Ця проблема поширилася на більшу частину країни, проблеми зафіксовані у всіх великих містах, включаючи Мадрид, Малагу, Барселону, Валенсію, Мурсію, Севілью та Білаво. Люди по всій країні повідомляють про відсутність сигналу, повне відключення та проблеми з Інтернетом», — говориться у повідомленні.

Передісторія

28 квітня в Португалії, Іспанії, Андоррі та одному з регіонів Франції зникла електроенергія.

Внаслідок знеструмлення припинили роботу залізниця, метрополітен, міський електротранспорт, світлофори, виникли перебої у роботі супермаркетів та інших установ.