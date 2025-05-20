Польський фондовий ринок демонструє вражаюче зростання: індекс WIG на Варшавській біржі з початку 2025 року піднявся на 28,6%, обійшовши ринки Чилі, Греції та американський S&P 500, який зріс лише на 1%. Про це пише Financial Times.
20 травня 2025, 15:35
Польський індекс WIG зростає на тлі надій на мир в Україні
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Що входить до індексу
Індекс WIG охоплює найбільші компанії Варшавської біржі, серед яких PKO Bank, PKN Orlen (нафтогаз), PGE (енергетика), CD Projekt (IT), LPP (ритейл), Allegro.eu (маркетплейс). Також на біржі торгуються акції українських компаній, зокрема Агротон, Астарта, Coal Energy, ІМК, KSG Agro, MLK Foods.
Чому ринок зростає
Причини успіху включають стабільну економіку Польщі, приплив іноземного капіталу та низьку оцінку акцій. Польща менш вразлива до торговельної війни, яку розпочав Дональд Трамп, адже 75% її торгівлі припадає на країни ЄС.
Джерело: Мінфін
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