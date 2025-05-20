США припиняють виплату грантів Гарварду на $60 мільйонів через антисемітизм

Міністерство охорони здоров’я та соціальних служб США заявило, що припиняє виплату $60 млн федеральних грантів Гарвардському університету, заявивши, що заклад Ліги плюща не зміг вирішити проблему антисемітських переслідувань та етнічної дискримінації в кампусі. Про це повідомляє Reuters.

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Адміністрація президента США Дональда Трампа за останні тижні заморозила або припинила дію федеральних грантів та контрактів для університету на суму майже $3 млрд.

З моменту вступу на посаду в січні, президент-республіканець прагнув використати федеральне фінансування досліджень для реформування академічної спільноти США, яка, за його словами, охоплена антиамериканською, марксистською та «радикально лівою» ідеологією.

Адміністрація звинуватила Гарвард у тому, що він продовжує враховувати етнічну приналежність під час розгляду заяв студентів та допускає дискримінацію щодо євреїв в результаті пропалестинського студентського протестного руху, який минулого року сколихнув американські кампуси.

Колумбійський університет у Нью-Йорку також став мішенню для переслідувань через ймовірний антисемітизм.

Адміністрація Гарварда раніше повідомляла, що «не може покрити всю вартість» заморожених грантів, але вона працює з дослідниками, щоб допомогти їм знайти альтернативне фінансування.

Університет також судиться з адміністрацією Трампа через її рішення урізати гранти.