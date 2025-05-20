Курс валют на 20 травня: євро в банках подорожчало на 15 копійок

У вівторок на готівковому ринку курс долара втратив у купівлі 2 копійки та не змінився у продажу. Євро у покупці додало 10 копійок, а у продажу 15 копійок.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках втратив 5 копійок у покупці та 4 копійки у продажу. Євро не змінилося у купівлі та втратило 4 копійки у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,22−41,80 грн. Євро купують за 46,40 грн, а продають за 47,10 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,35−41,45, євро — 46,65−46,86 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,49−41,52 грн/$. Торги євро проходять на рівні 46,72−46,73 грн/євро.

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