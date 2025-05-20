Щиро вітаємо вас із професійним святом — Днем банківських працівників України!
20 травня 2025, 8:10
З Днем банківського працівника!
Шановні банкіри!
Ваша щоденна праця — це надійна опора для економіки, впевненість для бізнесу і спокій для мільйонів людей. Ви — ті, хто стоїть на варті фінансової стабільності, розвитку та довіри.
Бажаємо вам міцного здоров’я, професійних здобутків, стабільності в усіх сенсах, нових можливостей і вдячних клієнтів. Нехай ваша робота приносить не лише дохід, а й задоволення, натхнення та визнання!
Слава Україні!
Джерело: Мінфін
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