Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 030 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 975 800 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
20 травня 2025, 8:15
Втрати ворога за 20 травня: 1 030 російських окупантів, 1 танк та 118 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 975800 (+1030) осіб,
- танків — 10834 (+1) од,
- бойових броньованих машин — 22567 (+5) од,
- артилерійських систем — 28067 (+58) од,
- РСЗВ — 1388 (+1) од,
- засоби ППО — 1167 (+0) од,
- літаків — 372 (+0) од,
- гелікоптерів — 336 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 36621 (+118),
- крилаті ракети — 3197 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 49093 (+105) од,
- спеціальна техніка — 3894 (+2)
Джерело: Мінфін
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