Європейські акції падають на тлі новин з США та Китаю

Європейські фондові ринки у понеділок, 19 травня, пішли вниз після п’яти тижнів зростання, реагуючи на негативні новини з США та Китаю. Про це пише Reuters.

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Причини падіння

На настрої інвесторів вплинули кілька факторів: зниження кредитного рейтингу США, слабкі економічні показники Китаю та повернення до агресивної фіскальної політики Дональда Трампа. Зокрема, схвалення Конгресом США законопроєкту Трампа про зменшення податків посилило побоювання щодо фіскальних ризиків.

Ситуація на ринку

Загальноєвропейський індекс STOXX 600 знизився на 0,7%, відступивши від максимумів за сім тижнів. Слабкі дані про роздрібні продажі в Китаї негативно позначилися на секторі розкоші: акції компаній Hermes, Burberry і Moncler впали приблизно на 2%.

Окремі компанії

Деякі компанії показали зростання: BNP Paribas піднявся на 1,7% після оголошення про викуп акцій на 1,08 мільярда євро, а Ryanair зріс на 3,1% завдяки попиту. Позитивну динаміку продемонстрували також Wizz Air і EasyJet. Натомість акції Volkswagen знизилися на 3,5% через торгівлю без дивідендів.