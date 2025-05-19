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19 травня 2025, 19:11

Власник бренду «Балувана Галя» планує подати новий позов на мережу «Галю Балувану»

Ресторатор Ігор Сухомлин, власник бренду «Балувана Галя», планує подати новий позов проти мережі магазинів «Галя Балувана», звинувачуючи її у порушенні домовленостей щодо використання торгівельної марки. Про це пише Delo.ua.

Ресторатор Ігор Сухомлин, власник бренду «Балувана Галя», планує подати новий позов проти мережі магазинів «Галя Балувана», звинувачуючи її у порушенні домовленостей щодо використання торгівельної марки.

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Передісторія

Сухомлин створив бренд «Балувана Галя» у 2006 році, а в грудні 2007 року зареєстрував її як торгівельну марку. Перший заклад під цією назвою відкрився у Чернігові у 2011 році. У 2019 році він виявив, що в Луцьку з’явився магазин «Галя Балувана» зі схожою назвою.

Попередній суд і домовленості

У 2021 році після першого судового позову сторони уклали угоду, яка дозволяла «Галі Балуваній» використовувати назву лише для заморожених продуктів (пельмені, вареники, млинці). Проте Сухомлин заявляє, що мережа порушила угоду, відкривши заклади харчування та продаючи м’ясну, молочну й кондитерську продукцію.

Ризики для бізнесу

«Люди вкладають гроші, відкривають заклади, сплачують роялті й мають бути впевнені, що все працює легально. А якщо франчайзер не має юридичного права, під ризиком опиняються усі партнери по бізнесу», — наголосив Сухомлин. Він додав, що через плутанину страждає репутація його закладу: «Нам пишуть клієнти, мовляв, купили вашу заморозку — а якість не та. А виявляється, це не наша продукція».

Перемовини та їх припинення

Останні переговори між сторонами відбувалися кілька місяців тому, коли співвласником «Галі Балуваної» був Володимир Матвійчук. Після його виходу з бізнесу зв’язок припинився, і Сухомлин вирішив готувати новий позов.

Джерело: Мінфін
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