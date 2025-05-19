До закриття міжбанку курс долара впав на 2 копійки у купівлі та на 3 копійки у продажу. Євро зросло на 15 копійок у купівлі та на 13 копійок у продажу.
19 травня 2025, 17:24
Курс валют на вечір 19 травня: євро зросло на міжбанку
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Відкриття 19 травня
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Закриття 19 травня
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Зміни
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41,51/41,55
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41,49/41,52
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2/3
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46,53/46,57
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46,68/46,70
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15/13
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,20−41,80 грн. Євро купують за 46,30 грн, а продають за 46,95 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,40−41,49, євро — 46,65−46,90 грн.
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Джерело: Мінфін
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